Арбитражный суд вынес определение об обеспечении иска Centerra к Кыргызстану

Арбитр Международного арбитражного суда вынес определение о мерах по обеспечению иска Centerra Gold Inc. к Кыргызской Республике и ОАО «Кыргызалтын» в отношении золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Меры по обеспечению иска включают в себя следующее:

В случае возобновления исков правительством Кыргызстана о предполагаемом экологическом ущербе, дивидендах и землепользовании в местных судах Кыргызская Республика должна предварительно (за 30 дней) уведомить об этом арбитра и Centerra;

Кыргызская Республика должна незамедлительно уведомить арбитра и Centerra в случае каких-либо процессуальных действий в рамках данного судебного производства в Кыргызстане;

Кыргызстану необходимо приложить все усилия для обеспечения исполнения данного решения государственными должностными лицами, представителями власти, ведомствами и учреждениями Кыргызской Республики.

Как сообщалось ранее, 12 января 2017 года Centerra подала исковое заявление в Постоянную палату третейского суда о частичном решении или, в качестве альтернативы, временных мерах в отношении КР, в котором просила прекратить или приостановить судебные разбирательства в судах Кыргызстана и связанные с ними решения, судебные постановления.

Как отмечается, решение арбитра фактически запрещает КР принимать дальнейшие меры в рамках судебных разбирательств в Кыргызстане без предоставления Centerra возможности опротестовать данные действия и сохраняет право арбитра вынести распоряжение Кыргызской Республике воздержаться от каких-либо предлагаемых действий.

«Centerra продолжит отстаивать свои требования в основном арбитражном разбирательстве, которое было начато в мае 2016 года и продолжается до сих пор. Ожидается, что ответы на исковое заявление Centerra будут представлены Кыргызской Республикой и «Кыргызалтыном» в сентябре 2017 года.

Между тем Centerra и правительство КР продолжают обсуждения с целью регулирования всех нерешенных вопросов, связанных с проектом «Кумтор», — сообщается в заявлении.