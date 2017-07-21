12:21
+32
USD 68.85
EUR 79.21
RUB 1.17
Экономика

Арбитражный суд вынес определение об обеспечении иска Centerra к Кыргызстану

Арбитр Международного арбитражного суда вынес определение о мерах по обеспечению иска Centerra Gold Inc. к Кыргызской Республике и ОАО «Кыргызалтын» в отношении золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Меры по обеспечению иска включают в себя следующее:

  • В случае возобновления исков правительством Кыргызстана о предполагаемом экологическом ущербе, дивидендах и землепользовании в местных судах Кыргызская Республика должна предварительно (за 30 дней) уведомить об этом арбитра и Centerra;
  • Кыргызская Республика должна незамедлительно уведомить арбитра и Centerra в случае каких-либо процессуальных действий в рамках данного судебного производства в Кыргызстане;
  • Кыргызстану необходимо приложить все усилия для обеспечения исполнения данного решения государственными должностными лицами, представителями власти, ведомствами и учреждениями Кыргызской Республики.

Как сообщалось ранее, 12 января 2017 года Centerra подала исковое заявление в Постоянную палату третейского суда о частичном решении или, в качестве альтернативы, временных мерах в отношении КР, в котором просила прекратить или приостановить судебные разбирательства в судах Кыргызстана и связанные с ними решения, судебные постановления.

Как отмечается, решение арбитра фактически запрещает КР принимать дальнейшие меры в рамках судебных разбирательств в Кыргызстане без предоставления Centerra возможности опротестовать данные действия и сохраняет право арбитра вынести распоряжение Кыргызской Республике воздержаться от каких-либо предлагаемых действий.

«Centerra продолжит отстаивать свои требования в основном арбитражном разбирательстве, которое было начато в мае 2016 года и продолжается до сих пор. Ожидается, что ответы на исковое заявление Centerra будут представлены Кыргызской Республикой и «Кыргызалтыном» в сентябре 2017 года.

Между тем Centerra и правительство КР продолжают обсуждения с целью регулирования всех нерешенных вопросов, связанных с проектом «Кумтор», — сообщается в заявлении.
Ссылка:
просмотров: 18
Версия для печати
Материалы по теме
Как Centerra Cold Inc. расширит возможности Кыргызстана
«Кыргызалтын» о шумихе вокруг 6 процентов доли страны в проекте «Кумтор»
Доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» уменьшилась на 6 процентов
Правительство Кыргызстана и «Центерра» должны урегулировать судебные споры
Президентская гонка. Инвесторы переходят в режим ожидания
«Кумтор» пришел в «Манас». Что студентам рассказали о работе компании
Почти четыре тонны золота произвели с начала 2017 года на «Кумторе»
Итоги первого квартала: рост ВВП, промышленности и цен
В 2016 году на руднике «Кумтор» произвели более 17,1 тонны золота
На 10 процентов повысили зарплату работникам «Кумтора»
Популярные новости
Доля Кыргызстана в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; уменьшилась на&nbsp;6 процентов Доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» уменьшилась на 6 процентов
Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект
Почему мы&nbsp;не&nbsp;строим наши дороги сами? Почему мы не строим наши дороги сами?
&laquo;Кыргызалтын&raquo; о&nbsp;шумихе вокруг 6 процентов доли страны в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; «Кыргызалтын» о шумихе вокруг 6 процентов доли страны в проекте «Кумтор»
Бизнес
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком