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Экономика

За выходные доллар в Кыргызстане подешевел на 30 тыйнов

После месяца роста в Кыргызстане вторую неделю дешевеет доллар. За выходные он снизился в цене более чем на 30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,6–68,8 сома, а продают — по 69,2–69,4 сома. В выходные цена «американца» опускалась до 68,9–69 сома. Номинальный курс установлен в 69,4813 сома (падение — на 0,14 процента).

Отметим, наряду с падением стоимости американской валюты немного подрос курс российского рубля. За неделю он поднялся в цене на 10–20 тыйынов. Сегодня рубль покупают по 1,135 — 1,15сома, а продают — по 1,17–1,2 сома. Номинальный курс — 1,1603 сома (рост — на 0,35 процента).
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