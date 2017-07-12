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Экономика

ГИК рассматривает возможность выкупа готового жилья для кредитования

Государственная ипотечная компания рассматривает возможность выкупа готового жилья на первичном рынке для кредитования по механизму его аренды с последующим выкупом. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель ГИК Бактыбек Шамкеев.

По его словам, уже объявили два тендера на строительство жилья экономкласса в Бишкеке и Нарыне. Практически готов пакет документов по Джалал-Абаду. До конца года ГИК планирует начать выдачу квартир в аренду с последующим выкупом из собственного жилищного фонда.

«У нас есть субсидиальное соглашение с Министерством финансов на 2,5 миллиарда сомов. Из них мы уже выбрали 1,75 миллиарда. До конца года, возможно, мы выберем еще 750 миллионов сомов. Из этих средств будет строиться в том числе жилье экономкласса. Если мы не успеем в срок построить дома, то рассматриваем возможность объявления тендера и покупки готовых квартир», — рассказал Бактыбек Шамкеев.

Еще одно направление — помощь тем, кто не может собрать нужные средства для первоначального взноса. Планируется, что будут открыты специальные депозитные счета, на которые человек должен будет ежемесячно вкладывать средства.

«Мы посчитали: если человек ежемесячно в течение трех лет будет вкладывать на счет 10 тысяч сомов, то он сможет через три года накопить на первоначальный взнос для покупки однокомнатной квартиры. Мы рассчитываем, что к концу 2017 года — началу 2018-го мы уже примем первые депозиты», — рассказал зампредседателя ГИК Усенакун уулу Нуржигит.
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