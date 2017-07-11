За 2016 год поступление иностранных инвестиций в Кыргызстан сократилось вдвое

Поступление иностранных инвестиций в Кыргызстан сократилось вдвое — с $1 миллиарда 573,2 миллиона в 2015 году до $814 тысяч в 2016-м. Такие данные приводят в Национальном статистическом комитете.

Отмечается, что треть прямых инвестиций приходилась на обрабатывающие производства. Также существенную долю вложений занимают геологоразведка (20,3 процента) и финансовое посредничество и страхование (22 процента).

За год стало меньше поступлений прямых иностранных инвестиций из России (на 43,5 процента) и Китая (на 36,5 процента).

При этом большинство инвестиций приходится на Бишкек и Чуйскую область. Россияне предпочитают вкладываться в предприятия и компании в столице (74 процента всех инвестиций в город), а китайцы — в Чуйскую область (82,8 процента инвестиций).

«Факторами, повлиявшими на снижение объемов поступления прямых иностранных инвестиций в целом по республике, явилось их снижение из Великобритании в геологоразведку, Турции — в сферу строительства, Китая и Канады — в предприятия обрабатывающих производств, России — в сферу финансового посредничества и страхования», — прокомментировала заведующая отделом статистики инвестиций Нацстаткома Виктория Бирюкова.