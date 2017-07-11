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Экономика

ЕАЭС и Иран продолжают переговоры о создании зоны свободной торговли

ЕАЭС и Иран продолжают переговоры о подписании временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли. Об этом сообщают в Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение товарного охвата и возможных взаимных уступок в рамках будущего временного соглашения. Временное соглашение будет обеспечивать действие преференциального режима торговли в отношении ограниченного перечня товарной номенклатуры. Соглашение будет действовать три года, в течение которых стороны должны будут провести переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле.

Напомним, что в ЕАЭС уже действует соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом. Оно было подписано в 2015 году, а вступило в силу в 2016 году. При этом лидеры страны Евразийского экономического союза заявили о том, что нацелены расширять торговое сотрудничество с третьими странами путем создания зон свободной торговли.
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