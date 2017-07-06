В рамках CASA-1000 в Кыргызстане построят новую ЛЭП. Об этом сегодня в Душанбе заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Он принимает участие в саммите государств — участников проекта CASA-1000.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что в летнее время Кыргызстан и Таджикистан обладают излишком электроэнергии, в то время как Пакистан и Афганистан, напротив, испытывают дефицит. Таким образом, экспорт электричества в это время года будет взаимовыгоден для всех участников проекта.

По его словам, проделана значительная работа. В частности, установлены цена на электроэнергию и затратный тариф на окупаемость строительства, определен механизм поддержки местных сообществ, подписаны основные проектные соглашения.

«Уже ведутся закупочные процедуры по всем объектам проекта CASA-1000», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

На территории Кыргызстана планируется построить линию электропередачи 500 кВт протяженностью 450 км. Само строительство предполагается начать в январе 2018 года.

Средства на реализацию первого участка (125 километров) предоставлены Исламским банком развития.

Второй участок протяженностью 325 километров профинансируют Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк.

По данным главы правительства КР, в Кыргызстане уже отобрана компания, которая будет вести надзор за строительством. Он отметил, что уже также проводятся экологическая экспертиза и оценка воздействия на социальную сферу.

Сооронбай Жээнбеков призвал участников саммита максимально ускорить все необходимые действия и в ближайшее время приступить к практической реализации проекта CASA-1000.

По его мнению, CASA-1000 в конечном итоге послужит благоприятным фактором для мирного развития не только Афганистана, но и устойчивого роста экономик всех стран-участниц. Кыргызстан и Таджикистан откроют для себя новые перспективы для развития энергетики. В свою очередь, Афганистан и Пакистан покроют дефицит энергии, в которой они остро нуждаются.

В саммите принимают участие представители всех четырех заинтересованных сторон — премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, а также представители международных донорских организаций.