В Кыргызстане выросло потребление электроэнергии. Об этом сообщает ОАО «Национальная электрическая сеть КР».

По оперативным данным Центральной диспетчерской службы «НЭСК», потребление электроэнергии за июнь составило 763,14 миллиона киловатт-часов. Суточное максимальное потребление по мощности достигало 1 тысячи 465 МВт. Пик суточного максимального потребления зафиксирован 21 июня — 26,79 миллиона киловатт-часов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года месячное потребление увеличилось на 33 миллиона кВт⋅ч.