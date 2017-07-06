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Экономика

В Кыргызстане выросло потребление электроэнергии

В Кыргызстане выросло потребление электроэнергии. Об этом сообщает ОАО «Национальная электрическая сеть КР».

По оперативным данным Центральной диспетчерской службы «НЭСК», потребление электроэнергии за июнь составило 763,14 миллиона киловатт-часов. Суточное максимальное потребление по мощности достигало 1 тысячи 465 МВт. Пик суточного максимального потребления зафиксирован 21 июня —  26,79 миллиона киловатт-часов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года месячное потребление увеличилось на 33 миллиона кВт⋅ч.
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