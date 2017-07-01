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Экономика

Фабрику в Ак-Тюзе после забастовки рабочих запустили

Обогатительную фабрику в Ак-Тюзе после забастовки рабочих запустили. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Фабрика работает, но зарплату сотрудникам еще не выплатили. Работники готовы ждать до 10 июля. Если они не получат заработанные деньги, производство вновь остановят.

Работу обогатительной фабрики «Ак-Тюз» полностью остановили 28 июня из-за неисполнения требований о погашении заработной платы, обеспечении спецодеждой и перезаключении трудовых договоров.
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