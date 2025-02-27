В Бишкеке завершается строительство кондитерской фабрики

Строительство кондитерской фабрики ОАО «Полибетон» в рамках проекта «100 промышленных предприятий» на территории Ленинского района Бишкека завершено на 95 процентов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

На фабрику уже доставили первую партию производственного оборудования и промышленной мебели.

Отмечается, что кондитерская фабрика сможет выпускать до 20 тонн готовых мучных изделий в день. Предприятие обеспечит работой 150 человек.

В настоящее время на фабрике проводятся работы по благоустройству территории и тестовый запуск техники.