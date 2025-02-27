21:04
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 1.01
Общество

В Бишкеке завершается строительство кондитерской фабрики

Строительство кондитерской фабрики ОАО «Полибетон» в рамках проекта «100 промышленных предприятий» на территории Ленинского района Бишкека завершено на 95 процентов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

На фабрику уже доставили первую партию производственного оборудования и промышленной мебели.


Отмечается, что кондитерская фабрика сможет выпускать до 20 тонн готовых мучных изделий в день. Предприятие обеспечит работой 150 человек.

В настоящее время на фабрике проводятся работы по благоустройству территории и тестовый запуск техники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321310/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Утечка персональных данных столичных педагогов. Комментарий мэрии Бишкека
В Бишкеке по проспекту Чингиза Айтматова вместо хвойных деревьев посадят клены
На ужасное состояние улиц возле школы № 49 в Бишкеке жалуются жители
В трех жилмассивах Бишкека не будет воды
Какие земли водного фонда переданы мэрии Бишкека в безвозмездное пользование?
На ужасное состояние улицы Карабалтинской в Бишкеке жалуются жители
«Бишкексвет» намерен каждую неделю освещать по одной улице
В жилмассиве «Ак-Босого» в Бишкеке 25 февраля отключат воду
В Бишкеке за год зафиксировали 466 случаев правонарушений в отношении детей
В мэрии новый директор департамента городского хозяйства
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Когда в&nbsp;Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 февраля Когда в Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на 24-26 февраля
Бизнес
Забудьте о&nbsp;процентах на&nbsp;65&nbsp;дней&nbsp;&mdash; оформите кредитную карту от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Забудьте о процентах на 65 дней — оформите кредитную карту от «Бакай Банка»
Госуслуги стали доступнее: MegaPay&nbsp;&mdash; все, что вам нужно, в&nbsp;одном приложении Госуслуги стали доступнее: MegaPay — все, что вам нужно, в одном приложении
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: оплатите ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов «Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
27 февраля, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 февраля: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 февраля: снег
20:44
В Бишкеке завершается строительство кондитерской фабрики
20:22
«Бишкекзеленстрой» принимает заказы на тюльпаны
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:45
США потратят $1 миллиард на преодоление дефицита куриных яиц