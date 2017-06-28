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Экономика

На покупку импортного угля для ТЭЦ Бишкека выделили 1,6 миллиарда сомов

На покупку импортного угля для ТЭЦ Бишкека выделили 1,6 миллиарда сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется закупить 450 тысяч тонн угля одной из марок — Д, ДГ, Г. Как показывает практика прошлых лет, для столичной теплоцентрали закупают шабыркульское топливо.

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Калорийность угля должна быть не ниже 5500 ккал/кг. При отклонении качества от договорных показателей в сторону увеличения цена товара снижается: по зольности — на 2,5 процента, по влажности — на 1,3 процента на каждый процент увеличения.

При поставке партии угля калорийностью ниже 5000 ккал/кг продукция будет считаться не соответствующей по качеству договорным показателям и будет приниматься по нулевой стоимости в бесспорном порядке. Она не подлежит возврату ввиду технологических особенностей ТЭЦ.

Заявки от поставщиков принимают до 19 июля.
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