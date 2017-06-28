На покупку импортного угля для ТЭЦ Бишкека выделили 1,6 миллиарда сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется закупить 450 тысяч тонн угля одной из марок — Д, ДГ, Г. Как показывает практика прошлых лет, для столичной теплоцентрали закупают шабыркульское топливо.

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Калорийность угля должна быть не ниже 5500 ккал/кг. При отклонении качества от договорных показателей в сторону увеличения цена товара снижается: по зольности — на 2,5 процента, по влажности — на 1,3 процента на каждый процент увеличения.

При поставке партии угля калорийностью ниже 5000 ккал/кг продукция будет считаться не соответствующей по качеству договорным показателям и будет приниматься по нулевой стоимости в бесспорном порядке. Она не подлежит возврату ввиду технологических особенностей ТЭЦ.

Заявки от поставщиков принимают до 19 июля.