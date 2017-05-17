В Кыргызстане покупатели смогут проверить подлинность товарных чеков

В Кыргызстане покупатели смогут в онлайн-режиме проверить подлинность товарных чеков. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Кумашов.

По его словам, ГНС запускает акцию «Народный контроль». Ее суть в том, чтобы проверять чеки, которые выдаются при покупке товаров или услуг. Сделать это можно с помощью смартфонов или через официальный сайт службы www.kkm.gov.kg. Там на специальных полях можно пробить регистрационный номер контрольно-кассовой машины, номер чека и сумму, указанную на нем.

На сайте можно узнать, сколько уже модернизированных ККМ с функцией передачи данных в онлайн-режиме установили в Кыргызстане.

Через смартфон проверить, настоящий чек или поддельный, можно с помощью программы по считыванию QR-кода. После распознавания кода на экране появляется вся зашифрованная в нем информация, а в браузере автоматически открывается сайт www.kkm.gov.kg. Там показываются данные о покупках и сделках.

В ГНС отмечают, что информация о выбитых чеках может появиться в базе данных не сразу. Все зависит от работы Интернета предпринимателя.

«Эта акция позволит бороться с недобросовестными предпринимателями, а также анализировать большой объем данных, который есть в отчетах предпринимателей. Мы сможем бороться с мошенническими действиями при уплате налога на добавленную стоимость (НДС) и налога с продаж (НсП)», — отметил Кубанычбек Кумашов.