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Экономика

В саунах и кафе Чуйской области выявили хищения электроэнергии

ОАО «Северэлектро» оснастило в Чуйской области «умными» счетчиками 4 тысячи 373 энергоемких промышленных абонента. В их числе сауны, гостиницы, кафе, швейные, мебельные и металлообрабатывающие цеха.

Как сообщила пресс-служба компании, после установки «умных» счетчиков зафиксировано увеличение потребления электроэнергии в ряде гостиниц, ресторанов и кафе.

На днях новые системы позволили энергетикам выявить факты хищения электроэнергии. С помощью информации, автоматически поступившей на сервер с прибора учета абонента, зафиксирован факт нарушения правил пользования электроэнергией частным предприятием «Старая крепость» в селе Романовка Сокулукского района.

Анализ показал регулярное отсутствие напряжения на двух фазах в ночное время, что свидетельствовало о получении электроэнергии помимо прибора учета. При посещении абонента обнаружены отверстия с обеих сторон щита учета с характерными следами пользования ими. Это позволяло потребителю получить доступ к фазам.

По результатам проверки составлен акт нарушения и доначислено 445 тысяч 866 сомов в соответствии с инструкцией. Нарушитель отказывается платить по счетам.

В апреле подобный сигнал поступил на сервер и с прибора учета частного предприятия «Химчистка» в городе Кара-Балте Жайылского района. В отличие от предыдущего абонента владелец предприятия заплатил в кассу «Северэлектро» по акту 520 тысяч 563 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51074/
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