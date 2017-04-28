Дуйшенбек Зилалиев: Проект энергетической стратегии до 2030 года готов

Развитие других источников энергии позволит снизить потребность в газе и нефтепродуктах. Об этом сегодня на круглом столе «Кыргызстан: ресурсы будущего» сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, располагаясь на незначительной территории, Кыргызстан имеет достаточное количество природных ископаемых. Только запасы золота составляют 586 тонн, угля — 1,5 миллиарда тонн. Однако чтобы развивать промышленность, необходимо вводить новые энергомощности. Это позволит сократить дефицит в отопительный период и начать экспорт электроэнергии.

Он добавил, что проект энергетической стратегии до 2030 года уже готов. Он отправлен на согласование. Также внимание уделяется учету и контролю энергии, так как качественное развитие невозможно без этого. Более того, Кыргызстан зависим от газа и нефтепродуктов. Развитие других источников энергии позволит сократить расходы на их приобретение.