Чыныбай Турсунбеков: Мы не умеем приспосабливаться к быстро меняющемуся рынку

Для развития Кыргызстана необходимо поднимать образование. Об этом сегодня на круглом столе «Кыргызстан: ресурсы будущего» сообщил спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

По его словам, мир развивается благодаря образованию и инновациям. «Нам необходимо конкретизировать, как мы будем развиваться, какие ресурсы необходимы. Поставлена задача разработать стратегию до 2040 года.

Кыргызстан живет от экспорта низкоквалифицированных рабочих. Мы не умеем приспосабливаться к быстро меняющемуся рынку Чыныбай Турсунбеков

«Нам нужны образовательные программы. Отечественные колледжи уже готовятся к подготовке IT-специалистов. Нам важно как можно скорее наладить подготовку кадров, чтобы обеспечить текущие потребности экономики», — сказал спикер ЖК.

Он добавил, что необходимо создать все условия, чтобы молодые люди могли получить соответствующее образование. «Отечественные компании должны не только разрабатывать информационные технологии, но и предлагать их на мировом уровне», — отметил глава ЖК.