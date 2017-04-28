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Экономика

Чыныбай Турсунбеков: Мы не умеем приспосабливаться к быстро меняющемуся рынку

Для развития Кыргызстана необходимо поднимать образование. Об этом сегодня на круглом столе «Кыргызстан: ресурсы будущего» сообщил спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

По его словам, мир развивается благодаря образованию и инновациям. «Нам необходимо конкретизировать, как мы будем развиваться, какие ресурсы необходимы. Поставлена задача разработать стратегию до 2040 года.

Кыргызстан живет от экспорта низкоквалифицированных рабочих. Мы не умеем приспосабливаться к быстро меняющемуся рынку

Чыныбай Турсунбеков
«Нам нужны образовательные программы. Отечественные колледжи уже готовятся к подготовке IT-специалистов. Нам важно как можно скорее наладить подготовку кадров, чтобы обеспечить текущие потребности экономики», — сказал спикер ЖК.

Он добавил, что необходимо создать все условия, чтобы молодые люди могли получить соответствующее образование. «Отечественные компании должны не только разрабатывать информационные технологии, но и предлагать их на мировом уровне», — отметил глава ЖК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50761/
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