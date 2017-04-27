11:04
+24
USD 67.13
EUR 73.19
RUB 1.19
Экономика

Почти 80 процентов кыргызстанцев не превышают лимит по электроэнергии

Почти 80 процентов населения Кыргызстана не превышает установленный лимит потребления электроэнергии в 700 киловатт-часов. Об этом заявил сегодня на заседании парламента премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Один из депутатов поинтересовался тарифами на электроэнергию.

«Этот вопрос везде в стране поднимают, просят снизить тарифы и в Нарыне, и в Токтогуле, и во всех других горных районах. Просят также увеличить социальную норму. Но 80 процентов не превышают лимит. Этого достаточно. А остальные 20 процентов имеют возможность платить больше. По тарифам разработана целая программа», — пояснил премьер.

В настоящее время с 1 октября по 1 мая жители высокогорья платят за электроэнергию (при потреблении до 1 тысячи киловатт-часов) по 77 тыйынов.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года тарифы на электроэнергию и тепло для конечных потребителей повышать не будут.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50644/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Транспортные расходы на перевозку ГСМ в Кыргызстан сократились на пять процентов
Транспортники и энергетики не могут договориться по тарифам на перевозку угля
О чем говорил Сооронбай Жээнбеков с премьерами ЕАЭС
Никто не будет инвестировать в энергетику Кыргызстана при нынешних тарифах
За кубометр природного газа население Кыргызстана будет платить 14,47 сома
Себестоимость электроэнергии в 2016 году в Кыргызстане снизилась
Чиновники Кыргызстана уверяют, что не повысят тарифы на свет и тепло
Повысить тарифы на свет и тепло планируют в Кыргызстане
Умысла чиновников Кыргызстана в проблемах с унифицированным тарифом не было
Применять унифицированный тариф для Кыргызстана отказался Казахстан
Популярные новости
&laquo;Азия Молл&raquo;: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова «Азия Молл»: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова
Оплату за&nbsp;проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют Оплату за проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют
Подстанция &laquo;Кемин&raquo; под ударом. Похоронит&nbsp;ли ее&nbsp;цементный завод? Подстанция «Кемин» под ударом. Похоронит ли ее цементный завод?
США планируют лишить помощи Кыргызстан и&nbsp;ряд стран СНГ США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus В Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus
Впервые за&nbsp;два года акционеры &laquo;Кыргызтелекома&raquo; получат дивиденды Впервые за два года акционеры «Кыргызтелекома» получат дивиденды
Начало работы Центра обработки данных запланировано на&nbsp;2017 год Начало работы Центра обработки данных запланировано на 2017 год
Запуск пилотного проекта &laquo;Безопасный город&raquo; ожидается летом 2017 года Запуск пилотного проекта «Безопасный город» ожидается летом 2017 года