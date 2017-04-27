Почти 80 процентов кыргызстанцев не превышают лимит по электроэнергии

Почти 80 процентов населения Кыргызстана не превышает установленный лимит потребления электроэнергии в 700 киловатт-часов. Об этом заявил сегодня на заседании парламента премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Один из депутатов поинтересовался тарифами на электроэнергию.

«Этот вопрос везде в стране поднимают, просят снизить тарифы и в Нарыне, и в Токтогуле, и во всех других горных районах. Просят также увеличить социальную норму. Но 80 процентов не превышают лимит. Этого достаточно. А остальные 20 процентов имеют возможность платить больше. По тарифам разработана целая программа», — пояснил премьер.

В настоящее время с 1 октября по 1 мая жители высокогорья платят за электроэнергию (при потреблении до 1 тысячи киловатт-часов) по 77 тыйынов.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года тарифы на электроэнергию и тепло для конечных потребителей повышать не будут.