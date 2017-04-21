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Экономика

Налоговики предлагают упростить оформление импорта товаров из стран ЕАЭС

Государственная налоговая служба предлагает упростить процедуры оформления импорта из стран Евразийского экономического союза. Об этом стало известно сегодня на заседании ее коллегии.

Отмечено, что соответствующий проект постановления правительства уже разработан совместно с Министерством экономики и бизнес-сообществом. В документе содержится ряд новшеств.

ГНС предлагает юридическим или физическим лицам, собирающимся импортировать товар в Кыргызстан автомобилем, дать право оформлять международную транспортную накладную (CMR) или сопроводительную накладную на товар на свой выбор.

Также предлагается продлить с 30 до 180 календарных дней срок действия справки о наличии налоговой регистрации для плательщиков НДС, а для остальных субъектов — до 60 дней. Кроме того, документом допускается предъявление копий оформленных сопроводительных накладных, заверенных импортером или отправителем/поставщиком груза(товара).

«Для совершенствования взаимодействия между налоговыми и пограничными органами и уполномоченными организациями будет разработан и внедрен программный модуль по учету сопроводительных накладных. Он позволит территориальным налоговым органам в автоматическом режиме отслеживать грузы, перемещающиеся через границу Кыргызстана», — прокомментировали в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50203/
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