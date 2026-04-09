Председатель ГНС: Президент готовит указ о новых послаблениях для бизнеса

В ближайшее время президент Кыргызстана Садыр Жапаров собирается издать указ о предоставлении дополнительных льгот предпринимателям. Об этом сообщил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов, комментируя итоги встречи с представителями строительного сектора.

Он отметил, что ведомство приложит все усилия, чтобы меры поддержки строительной отрасли были включены в готовящийся президентский указ.

Кроме того, ведется работа над внедрением ряда послаблений для застройщиков, которые планируется провести через парламент до ухода депутатов на летние каникулы.

Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что между Налоговой службой и строительным бизнесом нет серьезных противоречий или критического напряжения.

«Мы решили накопившиеся вопросы и устранили недопонимания. Кардинальных разногласий или споров не возникло. В основном обсуждение касалось процедурных моментов. Со стороны бизнеса не было заявлений о том, что они не хотят платить налоги или не справляются с налоговой нагрузкой», — сообщил он.

По словам главы ГНС, основные просьбы предпринимателей касались взаимодействия с ведомством в период сдачи отчетности. Бизнес просит упростить и ускорить бюрократические процессы, с чем руководство службы согласилось.