Атака на Иран. Мировой экспорт сжиженного газа упал до минимума на фоне войны

Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) сократился до минимального уровня за последние шесть месяцев на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение в основном связано с ситуацией в Катаре и в меньшей степени — в ОАЭ. Обе страны поставляют топливо через Ормузский пролив, движение по которому почти полностью блокировано из-за угроз со стороны Ирана бомбить танкеры.

В начале марта Катар вынужден был закрыть завод в Рас-Лаффане. Это крупнейший поставщик СПГ. Еще одна атака произошла 18 марта, в результате чего повреждены две из 14 производственных линий. На их ремонт уйдут годы, отмечает Bloomberg.

Напомним, иранские власти заявляли об атаке на Южный Парс — часть крупнейшего в мире газового месторождения, которое Иран делит с Катаром. Это первый удар по иранской энергетической инфраструктуре после начала войны с США и Израилем, и он может спровоцировать значительную эскалацию конфликта.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов разрушены объекты иранской нефтегазовой инфраструктуры, а также убиты высокопоставленные представители властей ИРИ, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ начал наносить удары по всему Ближневосточному региону.