Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта

Евро, российский рубль и китайский юань подешевели по отношению к сому. Доллар США и казахский тенге сохранили позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,8823 сома (снижение на 0,56 процента). Минимальная стоимость с начала 2026 года. Кстати, последний раз евро находился ниже уровня в 101 сом 24 ноября 2025-го, то есть около трех с половиной месяца назад.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,09 сома, продажа — 102,09 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1077 сома (снижение на 0,29 процента). Обновил минимальную стоимость с начала 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,099 сома, продажа — 1,135 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1771 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1558 сома, продажа — 0,1882 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6408 сома (снижение на 0,28 процента). Минимальная стоимость в марте.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13,2 сома.
Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.