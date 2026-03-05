11:00
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Экономика

Сом укрепился ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 5 марта

Фото из интернета. Сильные колебания сейчас у казахстанского тенге, евро последнюю неделю заметно ослабевает

Евро, российский рубль, казахстанский тенге и китайский юань подешевели. Доллар США вернул свои позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,4333 сома (снижение на 0,21 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,22 сома, продажа — 102,21 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1272 сома (снижение на 0,27 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,109 сома, продажа — 1,143 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1748 сома (снижение на 0,51 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1563 сома, продажа — 0,1862 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6535 сома (снижение на 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.

  • Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
