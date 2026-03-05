Сом укрепился ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 5 марта

Евро, российский рубль, казахстанский тенге и китайский юань подешевели. Доллар США вернул свои позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).