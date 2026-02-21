14:10
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожало больше всего

За неделю в Бишкеке подорожали огурцы, гречка, картофель, капуста, груши, сахар, яйца и растительное масло, подешевели хлеб, рис, лук и морковь.

Читайте по теме
Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало
В итоге стоимость минимального набора продуктов выросла на 549 сомов — до 7 тысяч 888 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 618 сомов. С начала года она подорожала на 1 тысячу 165 сомов, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 1 тысячу 874 сома.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362802/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 14 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 7 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 31 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 24 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 10 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина. Что за год подорожало больше всего
Новогодняя корзина Бишкека на 27 декабря. Сколько денег семья потратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 20 декабря. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 13 декабря. Как изменились цены за неделю
Популярные новости
Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в&nbsp;Европе и&nbsp;Центральной Азии Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в Европе и Центральной Азии
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;февраля Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
Рубль и&nbsp;тенге подорожали и&nbsp;обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;февраля Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля
Рубль и&nbsp;тенге дорожают и&nbsp;обновили годовые максимумы. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;февраля Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожа...
13:41
В Бишкеке в ходе рейда выявили несовершеннолетних, находящихся без присмотра
13:24
В селе Кок-Жар забор стройобъекта рухнул на частный дом. Комментарий Минстроя
13:22
Дональд Трамп ввел пошлины в 10 процентов на импорт из всех стран мира
13:12
Адылбек Касымалиев: Наша сельхозпродукция экспортируется в более 80 стран мира