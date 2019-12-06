«Русгидро» отказывается от пересчета расходов, настаивая на $37 миллионах

Российская компания «Русгидро» отказывается провести проверку ее расходов при строительстве Верхненарынских ГЭС. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» сообщил глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

По его словам, «Русгидро» настаивает на выплате суммы в $37 миллионов.

«Они обратились в суд. Мы готовы выплатить, но просили их еще раз подсчитать расходы. Они отказываются, требуя $37 миллионов», —заявил Айтмамат Назаров.