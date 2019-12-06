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Власть

«Русгидро» отказывается от пересчета расходов, настаивая на $37 миллионах

Российская компания «Русгидро» отказывается провести проверку ее расходов при строительстве Верхненарынских ГЭС. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» сообщил глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

По его словам, «Русгидро» настаивает на выплате суммы в $37 миллионов.

«Они обратились в суд. Мы готовы выплатить, но просили их еще раз подсчитать расходы. Они отказываются, требуя $37 миллионов», —заявил Айтмамат Назаров.

Напомним, совет директоров одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» в ЗАО «Верхненарынские ГЭС» путем продажи 2,5 миллиона простых именных акций, или 50 процентов уставного капитала, в пользу ОАО «Электрические станции» по цене, определенной на основании отчета оценщика. Компания «РусГидро» подала иск в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана $37 миллионов.
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