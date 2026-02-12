Механизм отслеживания перевозок с помощью навигационных пломб заработал в КР

Обязательное постоянное отслеживание перевозок товаров с использованием навигационных пломб началось с 11 февраля как в Кыргызстане, так и на территории других стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в Таможенной службе.

Обновленные требования механизма отслеживания распространяются на перевозки, проходящие по территориям двух и более государств — членов ЕАЭС в соответствии с соглашением.

Навигационные пломбы применяются при перевозке:

отдельных видов подакцизных товаров, включая алкогольную и табачную продукцию, перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным транспортом в соответствии с таможенными процедурами транзита и экспорта, а также перемещаемых между странами-участницами в рамках взаимной торговли;

отдельных категорий товаров (в том числе одежды, обуви и техники), перевозимых автотранспортном в соответствии с таможенной процедурой транзита;

никотиносодержащей продукции и никотинового сырья, классифицируемых в товарных позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, перевозимых автомобильным транспортом и вывозимых с таможенной территории союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта.

Отслеживание перевозок в ЕАЭС осуществляют национальные операторы государств. В КР это ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».