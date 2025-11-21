08:51
Экономика

Перевозка лесоматериалов из России в Кыргызстан будет с навигационными пломбами

С 1 февраля следующего года запустят пилотный проект по применению навигационных пломб при перевозке отдельных видов лесоматериалов из России в Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что в рамках пилота большегрузы, отправляющиеся в путь из РФ, могут не оснащаться оборудованием ГЛОНАСС. Контроль за перевозками обеспечат навигационные пломбы, которые будут фиксировать маршрут и состояние груза в режиме онлайн.

К перевозке допускаются:

  • необработанные лесоматериалы;
  • бондарная древесина, расколотые бревна, сваи и столбы;
  • грубо обтесанные заготовки для тростей, зонтов, ручек и аналогичных изделий;
  • щепа и аналогичная древесина;
  • деревянные шпалы;
  • пиломатериалы толщиной более 6 миллиметров — строганые, лущеные или распиленные, с торцевыми соединениями или без них.

В ЕЭК уточнили, что с февраля 2026 года навигационные пломбы начнут использоваться для контроля перевозок товаров, проходящих по территории двух и более стран ЕАЭС.  

По словам директора департамента цифрового развития Министерства транспорта России Артема Юренкова, внедрение пломб «позволит использовать высокотехнологичные инструменты мониторинга, а единое информационное пространство сделает доставку грузов прозрачной и бесшовной».

Во время реализации первого этапа пилота система охватит отдельные подакцизные группы, включая алкоголь и табак, одежду, обувь, технику и другие категории, перевозимые между государствами ЕАЭС, а также перевозки в режиме транзита и экспорта автомобильным и железнодорожным транспортом.

В будущем пломбированию будут подлежать все категории транзитных грузов.

Функции отслеживания будут осуществлять национальные операторы пломбирования. В Кыргызстане, Армении, Беларуси, Казахстане и России задействуют интегрированные информационные системы операторов. Контрольные органы стран союза получат доступ к данным о движении транспорта и сохранности груза. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351674/
