В ЕАЭС запустили единые навигационные пломбы для отслеживания перевозок

В Евразийском экономическом союзе запустили единые навигационные пломбы для отслеживания перевозок по всем странам ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, решение вступает в силу с 1 февраля 2026 года и начнет применяться для всех пяти стран ЕАЭС — с 11 февраля.

«Это повысит транзитный потенциал ЕАЭС, создаст более благоприятные условия для перевозчиков и у контролирующих органов будет меньше поводов останавливать машины с такими пломбами, так как достигается полная прозрачность», — сказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

Электронные навигационные пломбы позволяют на расстоянии тысяч километров наблюдать за перевозками онлайн и фиксировать каждое незаконное действие с грузами. Также помогают сократить время пути, так как груз не проверяется на границах.