Экономика

Отслеживание грузоперевозок с навигационными пломбами в ЕАЭС начнется в феврале

Отслеживание грузоперевозок с применением навигационных пломб на территории ЕАЭС начнется в феврале 2026 года. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии по итогам принятого решения.

Напомним, ранее страны Союза подписали соглашение о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров.

Электронные навигационные пломбы позволяют на расстоянии тысяч километров наблюдать за перевозками онлайн и фиксировать каждое незаконное действие с грузами. Также помогают сократить время пути, так как груз не проверяется на границах.

Применение навигационных пломб позволит России, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и Армении использовать современные технологии для отслеживания товаропотоков. А единое информационное пространство сделает доставку грузов "бесшовной" и прозрачной.

Оно распространяется на:

  • грузоперевозки, которые проходят по территории двух или более стран ЕАЭС;
  • грузоперевозки, начатые за пределами таможенной территории ЕАЭС, но которые будут завершены либо на территории ЕАЭС, либо следуют транзитом.

По данным ЕЭК, сначала навигационные пломбы будут применяться к санкционным и отдельным видам подакцизных товаров, включая алкоголь и табак, перевозимым автомобильным и железнодорожным транспортом по таможенным процедурам транзита, экспорта и в рамках взаимной торговли. Сюда же войдут отдельные категории товаров, как одежда, обувь, техника, которые перевозят между странами ЕАЭС по процедуре транзита автотранспортом.

Затем пломбировать будут все виды перевозок в соответствии с процедурой таможенного транзита.

Отслеживать перевозки будут уполномоченные операторы пломбирования. Таможенные службы и другие контрольно-надзорные органы стран ЕАЭС будут получать информацию о движении транспортных средств и сохранности груза из общей системы национальных операторов.

Ранее перевозки с навигационными пломбами уже отработаны в рамках эксперимента. Отслежено более 65 тысяч перевозок высокорисковых товаров на территории России и Беларуси. Также проконтролировано свыше 75 тысяч перевозок санкционных товаров транзитом через Россию.
