В КР с 1 декабря начинается применение навигационных пломб в грузоперевозках

С 1 декабря стартует пилотный проект по применению навигационных пломб при осуществлении автомобильных перевозок товаров между Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сообщает Таможенная служба.

Уточняется, что навигационные пломбы будут использовать на добровольной основе и бесплатно при перевозке грузов через пункты пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» и «Карасу»:

из Кыргызстана в Казахстан и Россию;

из РК и РФ в КР.

Пломбы будут устанавливать на контрольно-пропускных пунктах, расположенных по маршруту следования, а снимать — в пунктах доставки в Бишкеке или Алматы, либо на казахско-российской границе при транзите.

Для участия перевозчикам необходимо обратиться в территориальные налоговые органы по месту регистрации.

Акция позволит протестировать механизм отслеживания перевозок, повысить прозрачность товарооборота и ускорить контрольные процедуры, отметили в ведомстве.