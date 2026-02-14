Отслеживание грузов с помощью навигационных пломб: что попадает под контроль

Обязательное постоянное отслеживание перевозок товаров с использованием навигационных пломб началось, сообщалось ранее, с 11 февраля как в Кыргызстане, так и на территории других стран Евразийского экономического союза.

С этого дня заработала система отслеживания перевозок с применением навигационных пломб. Контроль осуществляется на основании решения коллегии Евразийской экономической комиссии. Мера затрагивает авто- и железнодорожные перевозки товаров, проходящие по территории двух и более стран ЕАЭС.

Какие грузы попадают под контроль на первом этапе:

санкционные товары (все виды транзита/экспорта/взаимной торговли);

алкогольная и табачная продукция;

товары легкой промышленности и радиоэлектроника.

Пломба становится обязательной, если маршрут проходит по территории двух и более государств ЕАЭС, вне зависимости от того, где началась и завершилась перевозка (внутри Союза или за его пределами).

«Внедрение навигационных пломб — это в первую очередь про скорость и беспрепятственность: автомобили с пломбой будут пересекать внутренние границы ЕАЭС без вскрытия и задержек, а значит, простоев будет меньше. Единое информационное пространство позволит в реальном времени контролировать движение груза, а административных процедур и проверок станет меньше», — отмечают в ЕЭК.

Отслеживание перевозок в ЕАЭС осуществляют национальные операторы государств. В КР это ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».