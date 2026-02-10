Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков

На фоне обвала цен на мировом рынке драгоценных металлов в Кыргызстане возник настоящий ажиотаж. Часть людей спешит продать золото, чтобы сохранить сбережения, а другие стараются его купить, пока цены снижаются. Резкие колебания стоимости драгоценного металла вновь оживили дискуссию о том, стоит ли вкладывать сбережения в золотые слитки.

Журналист 24.kg обсудил вопрос с руководителем группы по финансовой грамотности Национального банка Кубанычом Мусуралиевым и экономистами Эльдаром Абакировым, Искендером Шаршеевым.

Золото против крипты: почему кыргызстанцы выбирают «осязаемые» активы

В реалиях Кыргызстана у простого человека не так много вариантов для инвестиций, которые можно буквально «почувствовать». Эльдар Абакиров отмечает, что основными направлениями остаются недвижимость, золото и криптовалюта. Однако последняя требует специфических знаний и является высокорискованным. На этом фоне золото выглядит наиболее стабильным вариантом для пассивного инвестора, который не готов глубоко погружаться в тонкости управления бизнесом.

Покупка слитков — это выгодный способ хранения сбережений и надежный хедж против инфляции и экономической нестабильности. Искендер Шаршеев

Однако стоит помнить, что золото не приносит пассивного дохода в виде дивидендов или процентов, например, как акции или облигации. Его стоимость волатильна и сильно зависит от глобальной геополитики.

По словам Кубаныча Мусуралиева, инвестировать следует только при наличии запасов денег в размере расходов минимум на 3-6 месяцев. Поскольку стоимость инвестиционных инструментов подвержена колебаниям, отсутствие «подушки безопасности» может привести к паническим решениям при снижении цен.

Правило десяти лет: почему спекуляции на золоте обречены на провал

Искендер Шаршеев подчеркивает: если обычный человек хочет заработать на золоте, ему нужно настраиваться на многолетнее владение. Краткосрочные спекуляции или «скальпинг» практически всегда приводят к убыткам из-за высоких банковских комиссий и биржевых премий.

Справка 24.kg Скальпинг — это высокочастотная торговля, предполагающая удержание сделок в рынке несколько минут с целью заработать несколько пунктов на движении цены в любую сторону. Часто выбирается начинающими трейдерами за то, что здесь можно заработать деньги буквально за несколько минут.

В Кыргызстане оптимальная стратегия проста: купить физическое золото, положить его в банк на 10 лет и только по истечении этого срока использовать накопления.

«Золото вознаграждает за терпение и наказывает за спешку. Такой это актив. Плюс постоянные колебания цены. Хранить его тяжело, всегда актуальна проблема безопасности. Ликвидность актива снижается на 5-10 процентов сразу после покупки. Продать золото с рук без потерь невозможно — банки и перекупщики всегда предусматривают свою выгоду», — говорит Искендер Шаршеев.

Эффект толпы: уроки февральского обвала и панических покупок

Массовый переход в золото в моменты кризиса эксперты часто называют нерациональным «эффектом толпы».

Наглядный пример — ситуация в феврале, когда его цена достигла $5,6 тысячи за унцию, а затем упала до $5 тысяч. Те, кто поддался панике и скупал металл на пике, понесли серьезные убытки.

Однако Эльдар Абакиров считает, что внутренний спрос в Кыргызстане никак не влияет на мировые котировки — даже если все семь миллионов граждан одновременно вложатся в металл, глобальный рынок этого не почувствует.

Гарантии государства и риск «пустышек»: как не купить подделку

Вопрос безопасности и рисков также требует особого внимания. По словам Эльдара Абакирова, при покупке золота у Нацбанка или «Кыргызалтына» серьезных системных рисков нет, так как государство гарантирует обратный выкуп.

Главная забота владельца — обеспечить надежное хранение. В то же время Искендер Шаршеев предупреждает о возможности контрафакта. История знает случаи, когда в банковских хранилищах вместо золота обнаруживали «пустышки», что приводило к затяжным судебным процессам.

Стоит учитывать налоги и регуляции: в разных странах правила владения золотом могут сильно отличаться, создавая проблемы при попытке реализации активов за рубежом.

Кубаныч Мусуралиев обращает внимание на риски, связанные с физическим владением металлом. По его словам, любая царапина, вмятина или повреждение упаковки и сертификата приводят к утрате товарного вида. Это заметно снижает цену слитка при обратном выкупе.

Чтобы избежать этого, эксперт рекомендует использовать для хранения сейфы, банковские ячейки или обезличенные металлические счета.

Золотая пропорция: сколько денег безопасно хранить в металле

Эксперты советуют направлять на покупку золота не более 5–10 процентов от инвестиционного портфеля. Это инструмент для долгосрочных целей — накопить на жилье, образование детей или пенсию. Если деньги могут понадобиться срочно, лучше выбрать банковский депозит.

Искендер Шаршеев призывает быть осторожными и не принимать решения «на ура»: лучше потратить время на изучение материалов и консультации с финансовыми советниками. Золото наказывает за спешку, и те, кто пытается поймать момент без должной подготовки, чаще всего несут убытки.

«Не кладите все яйца в одну корзину. Есть разные виды вложений: государственные ценные бумаги, депозиты, золотые мерные слитки, акции и корпоративные облигации, имеющие листинг на Кыргызской фондовой бирже. Для лучшего понимания ситуации советуем начать с небольших сумм и постепенно наращивать инвестиции. При необходимости пересматривайте свой инвестиционный портфель», — рекомендует Кубаныч Мусуралиев.

По его словам, золото чаще выступает защитным активом, что актуально в периоды мировой нестабильности и изменений геополитической ситуации в мире, экономических кризисов и других финансовых потрясений.

Депозит удобнее, если вы хотите получать стабильный пассивный доход: вы заранее знаете срок вклада и сумму начислений. Кубаныч Мусуралиев

Его можно открыть и пополнять онлайн, а при необходимости сразу забрать деньги. Доход от депозита можно ежемесячно перечислять на ваш счет. Кроме того, вклады до 1 миллиона сомов попадают под систему защиты депозитов.

Кубаныч Мусуралиев напоминает: приобрести золотые слитки можно от 1 грамма до 100 граммов в Национальном банке, либо от 1 грамма до 1 килограмма в ОАО «Кыргызалтын». Цены продажи и обратного выкупа устанавливаются Нацбанком ежедневно.