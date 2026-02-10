09:29
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

Юань обновил максимум, рубль немного подорожал. Курс валют на 10 февраля

Фото из интернета. Китайский юань бьет очередной рекорд по стоимости

Официальные курсы китайского юаня, евро и российского рубля повысились, казахстанского тенге — незначительно снизился. Доллар США остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,7551 сома (рост на 0,61 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,44 сома, продажа — 104,43 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1368 сома (рост на 0,009 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,12 сома, продажа — 1,153 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1767 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1528 сома, продажа — 0,1848 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6303 сома (рост на 0,22 процента). Новый исторический максимум по стоимости валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.

  • Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
