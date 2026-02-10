Юань обновил максимум, рубль немного подорожал. Курс валют на 10 февраля

Официальные курсы китайского юаня, евро и российского рубля повысились, казахстанского тенге — незначительно снизился. Доллар США остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,7551 сома (рост на 0,61 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 103,44 сома, продажа — 104,43 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1368 сома (рост на 0,009 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,12 сома, продажа — 1,153 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1767 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1528 сома, продажа — 0,1848 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6303 сома (рост на 0,22 процента). Новый исторический максимум по стоимости валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.
-
Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
-
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.