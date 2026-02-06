14:41
Экономика

В 2025 году собрано налогов и страховых взносов на 391,8 миллиарда сомов

В 2025-м собрано налогов и страховых взносов на 391,8 миллиарда сомов при уточненном прогнозе 383,6 миллиарда, что соответствует 102,1 процента исполнения плана. Об этом сообщает Налоговая служба по итогам коллегии с участием председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева.

По данным главы ГНС Алмамбета Шыкмаматова, рост поступлений по сравнению с предыдущим годом составил почти 90 миллиардов сомов, или 129,6 процента. При этом налоговые доходы увеличились на 80,2 миллиарда сомов, страховые взносы — на 9,3 миллиарда.

Алмамбет Шыкмаматов отметил, что прошлый год стал для ГНС рубежным этапом перехода к новой модели налоговой политики и переосмыслению роли государства в экономике.

Осуществлена трансформация от фискального администрирования, основанного на давлении и ручном контроле, к системе, построенной на сервисе, цифровизации, доверии и экономической целесообразности.

Сообщается, что также рассмотрены результаты работы по сбору налогов и страховых взносов, поступления акцизного налога от производимого алкоголя, а также меры по пресечению нелегального оборота подакцизной продукции.

Также участникам коллегии представлена новая информационная система налогового анализа «Салык Күзөт», направленная на совершенствование налогового администрирования, создание прозрачной экономики, а также на снижение налоговых рисков и влияния человеческого фактора.

Адылбек Касымалиев положительно оценил работу ГНС за прошлый год, отметив успешное обеспечение устойчивого исполнения плановых показателей, налоговые реформы и внедрение новых цифровых сервисов, направленных на автоматизацию процессов, снижение административных барьеров и повышение доступности налоговых услуг. 

Он отметил, что перевыполнение плановых показателей по сбору налогов в 2025-м свидетельствует об улучшении налогового администрирования и выводе бизнеса из тени. С помощью внедрения цифровых решений необходимо продолжить работу в этом направлении. 

Глава Налоговой службы подчеркнул, что такой значительный рост доходов бюджета достигнут без повышения налоговых ставок. Это является сознательной позицией государства.

Более того, в 2025 году реализована масштабная политика по снижению налоговой нагрузки и расширению налоговых льгот для приоритетных отраслей экономики.

Также Алмамбет Шыкмаматов заметил, что ключевым результатом реформ прошлого года стала трансформация налогового администрирования: отказ от избыточных проверок и давления на бизнес, упрощение отчетности, отмена ряда контрольных мер.

Особый акцент сделан на цифровизацию и реформу налогообложения, что позволило снизить коррупционные риски, сократить теневой оборот и повысить налоговую дисциплину. Эти изменения обеспечили синхронный рост экономики и налоговых поступлений, подтвердив эффективность выбранного курса. 

Завершая выступление, председатель ГНС обозначил приоритетные направления на 2026 год: повышение компетенций кадров, переход к риск-ориентированной аналитике при администрировании налогов, развитие сервисной модели, увеличение эффективности взыскания налоговой задолженности и модернизацию цифровых сервисов.

Стратегической целью являются закрепление реформ и формирование открытой, технологичной и профессиональной налоговой службы нового типа.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360901/
