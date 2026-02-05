09:27
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Экономика

Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на 5 февраля

Фото из интернета. Тенге укрепляется последние несколько дней

Официальные курсы евро и казахского тенге повысились, в то время как российского рубля и китайского юаня — снизились. Доллар США сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,449 сома (рост на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,74 сома, продажа — 103,73 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1356 сома (снижение на 0,3 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,129 сома, продажа — 1,161 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1752 сома (рост на 0,86 процента). Самый высокий курс с начала 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1532 сома, продажа — 0,1827 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6059 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,95 сома.
