Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на 5 февраля

Официальные курсы евро и казахского тенге повысились, в то время как российского рубля и китайского юаня — снизились. Доллар США сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 103,449 сома (рост на 0,11 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,74 сома, продажа — 103,73 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1356 сома (снижение на 0,3 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,129 сома, продажа — 1,161 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1752 сома (рост на 0,86 процента). Самый высокий курс с начала 2026 года.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1532 сома, продажа — 0,1827 сома.

Китайский юань: