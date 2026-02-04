18:50
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Экономика

Нарушения выявили на стройплощадках школ и детсадов в Ошской области

Нарушения выявили на стройплощадках школ и детсадов в Ошской области. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

Как отмечается, специалисты посетили следующие объекты:

  • детский сад на 120 мест в селе Джаны-Алай Алайского района (подрядчик — ООО «Азиатская строительная компания»);

  • дополнительный учебный корпус школы имени А.Орозова на 100 мест в селе Жар-Кыштак Араванского района (подрядчик — ООО «Байель»);

  • детский сад вблизи школы имени Курманджан Датки в Узгене (подрядчик — ООО «Юг-Достук»);

  • спортивный зал школы имени Бабура в Узгене (подрядчик — ООО «Арх Строй Инженерный»).

Комиссия зафиксировала ряд недостатков. По итогам проверки инспекторы вынесли письменные предупреждения и выдали обязательные к исполнению указания.

Представителям строительных компаний напомнили о строгом соблюдении утвержденных проектов и правил технической безопасности. Контроль за качеством социально значимых объектов на юге страны продолжится, отметили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360613/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
За мэрией Бишкека начали строить новое здание с паркингом
В центре Бишкека построят 25-этажный бизнес-центр с вертолетной площадкой
Краны над домами. Стройка в районе Дворца спорта пугает жителей
Что строят в парке имени Ататюрка? Мэрия Бишкека рассказала подробности
Инновационные музеи, роботы, кино. В Таласе строят развлекательный центр
Бишкекчане просят оградить котлован на проспекте Манаса более качественно
В городе Ош строят дом для детей, оставшихся без попечения родителей
Кыргызстан привлекает $50 миллионов на строительство новых школ
Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут новые требования
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ
Популярные новости
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Крупнейший обвал за&nbsp;десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7&nbsp;триллионов Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
4 февраля, среда
18:45
Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые про...
18:40
Не платил годами. В Манасе с должника взыскали полмиллиона сомов алиментов
18:24
Заболеваемость сифилисом в России за четыре года выросла на 63 процента
18:18
В Иссык-Атинском районе пропала 16-летняя девушка
18:04
Фейковые кредиты: Нацбанк Кыргызстана сообщил о новой схеме обмана в Telegram