Нарушения выявили на стройплощадках школ и детсадов в Ошской области. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

Как отмечается, специалисты посетили следующие объекты:

детский сад на 120 мест в селе Джаны-Алай Алайского района (подрядчик — ООО «Азиатская строительная компания»);

дополнительный учебный корпус школы имени А.Орозова на 100 мест в селе Жар-Кыштак Араванского района (подрядчик — ООО «Байель»);

детский сад вблизи школы имени Курманджан Датки в Узгене (подрядчик — ООО «Юг-Достук»);

спортивный зал школы имени Бабура в Узгене (подрядчик — ООО «Арх Строй Инженерный»).

Комиссия зафиксировала ряд недостатков. По итогам проверки инспекторы вынесли письменные предупреждения и выдали обязательные к исполнению указания.