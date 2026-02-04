17:47
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Экономика

Open Central Asia: Кыргызстан предложил создать единый туристический бренд

На бизнес-форуме «B5+1: Центральная Азия — США», прошедшем сегодня в Бишкеке, директор департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Эрденет Касымов представил видение региона как единого туристического направления.

По его словам, интеграция сектора способна принести наиболее быстрый экономический эффект для всех стран региона.

Эрденет Касымов подчеркнул, что для туристов из Соединенных Штатов, Европы и Азии регион воспринимается как целостное пространство. Основной интерес международных операторов сосредоточен на комбинированных турах по Шелковому пути, охватывающих от трех до пяти государств. В этой связи КР продвигает концепцию Open Central Asia, которая должна стать маркетинговой надстройкой над национальными брендами.

Основные инициативы, озвученные на форуме:

  • Создание совместных продуктов: объединение приключенческого туризма КР с историческими центрами соседних стран.

  • Устранение барьеров: цифровизация визовых процедур и обеспечение «бесшовного» передвижения внутри региона.

  • Единые стандарты: унификация качества сервиса и масштабирование опыта общинного туризма (CBT).

  • Синхронизация продвижения: согласованное участие государств на крупнейших мировых выставках.

Глава департамента отметил, что успех региона зависит от качества обслуживания на каждом участке маршрута, а развитие транспортной логистики остается критически важным условием для роста турпотока, сообщили в Минэкономики.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360606/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Для туристов в Кыргызстане создадут единое цифровое приложение
Кыргызстан и Австрия обсудили вопрос открытия школы туризма на Иссык-Куле
Единую цифровую туристическую платформу планируют создать в Кыргызстане
Число международных туристов в мире выросло на 4 процента в 2025 году
Соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере туризма утвердил кабмин
Кыргызстан и Таджикистан усиливают туристическое сотрудничество
Ввести государственное регулирование в сфере экотуризма предлагает чиновник
Вклад туристической отрасли в ВВП Кыргызстана составил 4,3 процента — Джанузаков
Все для туристов. Экотуризм и глэмпинг активно развивают в Кыргызстане
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Популярные новости
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Крупнейший обвал за&nbsp;десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7&nbsp;триллионов Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
4 февраля, среда
17:47
Депутаты парламента призвали поддержать власти в реформе подготовки водителей Депутаты парламента призвали поддержать власти в реформ...
17:44
Нарушения выявили на стройплощадках школ и детсадов в Ошской области
17:36
Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
17:25
Open Central Asia: Кыргызстан предложил создать единый туристический бренд
17:11
Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долги отцов ударят по детям