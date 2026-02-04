Open Central Asia: Кыргызстан предложил создать единый туристический бренд

На бизнес-форуме «B5+1: Центральная Азия — США», прошедшем сегодня в Бишкеке, директор департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Эрденет Касымов представил видение региона как единого туристического направления.

По его словам, интеграция сектора способна принести наиболее быстрый экономический эффект для всех стран региона.

Эрденет Касымов подчеркнул, что для туристов из Соединенных Штатов, Европы и Азии регион воспринимается как целостное пространство. Основной интерес международных операторов сосредоточен на комбинированных турах по Шелковому пути, охватывающих от трех до пяти государств. В этой связи КР продвигает концепцию Open Central Asia, которая должна стать маркетинговой надстройкой над национальными брендами.

Основные инициативы, озвученные на форуме:

Создание совместных продуктов: объединение приключенческого туризма КР с историческими центрами соседних стран.

Устранение барьеров: цифровизация визовых процедур и обеспечение «бесшовного» передвижения внутри региона.

Единые стандарты: унификация качества сервиса и масштабирование опыта общинного туризма (CBT).

Синхронизация продвижения: согласованное участие государств на крупнейших мировых выставках.

Глава департамента отметил, что успех региона зависит от качества обслуживания на каждом участке маршрута, а развитие транспортной логистики остается критически важным условием для роста турпотока, сообщили в Минэкономики.