Экономика

Рубль и евро продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 4 февраля

Фото из интернета. Китайский юань бьет очередной рекорд по максимальной стоимости

Официальные курсы евро и российского рубля снизились, казахстанского тенге и китайского юаня — выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,3309 сома (снижение на 0,3 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,85 сома, продажа — 103,83 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,139 сома (снижение на 0,52 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,127 сома, продажа — 1,158 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1737 сома (рост на 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1574 сома, продажа — 0,1813 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,608 сома (рост на 0,22 процента). Новый исторический максимум стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,95 сома.
4 февраля, среда
