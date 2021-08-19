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Общество

США готовы оплатить учебу 150 афганским студентам в Бишкеке

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял временного поверенного в делах США в Кыргызстане Алана Мельтцера и замглавы миссии США в КР Сонату Колтер. Об этом сообщили в МИД.

По его данным, стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Руслан Казакбаев поблагодарил американцев за совместные мероприятия с казахстанской стороной по безопасной эвакуации 15 граждан Кыргызстана из Афганистана. Он также затронул тему поиска возможностей для совместной эвакуации детей и женщин, являющихся кыргызстанцами из Сирии и Ирака.

Американская сторона позитивно отметила решение кыргызской стороны предоставить студенческие визы гражданам Афганистана и сообщила о предварительной готовности США на данном этапе финансировать обучение до 150 афганских студентов в Американском университете в Центральной Азии в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204414/
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