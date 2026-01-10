20:42
В городе Ош строят современную теплицу. Материалы привезли из Южной Кореи

В Оше строят современную теплицу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, материалы для объекта, который планируется сдать в эксплуатацию 15 февраля, привезены из Южной Кореи.

«Теплица принадлежит муниципальному предприятию «Ошский комбинат по благоустройству и озеленению». Системы полива, отопления и вентиляции будут полностью автоматизированы, что значительно облегчит рабочий процесс. Для работников теплицы предусмотрены общежитие, столовая и другая инфраструктура», — говорится в сообщении.
