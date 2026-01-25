11:55
Экономика

Покупки через интернет осуществляют 95 процентов населения стран ЕАЭС

Покупки через интернет в странах евразийской «пятерки» становятся все более популярными. По данным Евразийской экономической комиссии, товары покупают таким образом 95 процентов населения государств ЕАЭС.

Как отметила начальник отдела по защите прав потребителей департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Лидия Осауленко, при этом 80 процентов из них приобретают еще и услуги.

Однако многие сталкиваются с нарушениями своих прав. К сожалению, в такой ситуации оказался каждый второй житель стран ЕАЭС.

В 2026 году ЕЭК вместе с государствами союза планирует провести информационные и обучающие мероприятия для повышения осведомленности граждан о правах при покупке товаров и услуг в интернете.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359173/
