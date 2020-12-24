Ждем больше месяца. Бишкекчане жалуются на задержку товаров из онлайн-магазинов

Бишкекчане пожаловались на то, что последний месяц заказы из зарубежных интернет-магазинов приходят с задержкой. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, мужчина уже больше 30 дней не может получить несколько позиций товаров, заказанных в российском онлайн-магазине.

«Представители портала говорят, что товар стоит на границе Казахстана и Кыргызстана, мол фуры по непонятным причинам не пропускают», — пишет читатель.

В Погранслужбе уточнили, что на границе с Казахстаном никаких скоплений грузовых автомобилей нет. «Максимум стоят восемь машин, но это нормально. В связи с тем, что мы вошли в ЕАЭС, никакой таможенной очистки не производится», — проинформировали редакцию.

По данным источников 24.kg, работающих на КПП с Казахстаном, причиной задержки товаров могут быть долгие проверки с казахской стороны.

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