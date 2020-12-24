22:34
USD 83.20
EUR 101.41
RUB 1.10
Агент 024

Ждем больше месяца. Бишкекчане жалуются на задержку товаров из онлайн-магазинов

Бишкекчане пожаловались на то, что последний месяц заказы из зарубежных интернет-магазинов приходят с задержкой. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, мужчина уже больше 30 дней не может получить несколько позиций товаров, заказанных в российском онлайн-магазине.

«Представители портала говорят, что товар стоит на границе Казахстана и Кыргызстана, мол фуры по непонятным причинам не пропускают», — пишет читатель.

В Погранслужбе уточнили, что на границе с Казахстаном никаких скоплений грузовых автомобилей нет. «Максимум стоят восемь машин, но это нормально. В связи с тем, что мы вошли в ЕАЭС, никакой таможенной очистки не производится», — проинформировали редакцию.

По данным источников 24.kg, работающих на КПП с Казахстаном, причиной задержки товаров могут быть долгие проверки с казахской стороны.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/177867/
просмотров: 600
Версия для печати
Материалы по теме
Разборки с системой «Сводный пост» продолжаются. Пограничники ответили налоговой
Погранслужба в составе ГКНБ. История недешевой реформы
Погранслужбу присоединили к Госкомитету национальной безопасности
В Оше солдат Погранслужбы, пытаясь уйти в самоволку, прыгнул с четвертого этажа
Пограничники перешли на усиленное несение службы. По поручению Садыра Жапарова
Соавтор герба Кыргызстана стал почетным гражданином Иссык-Кульской области
Депутаты Жогорку Кенеша сбежали в Алматы? Ответ Погранслужбы Казахстана
В Шамалды-Сае пьяный пограничник сбил людей. Прокуратура направила дело в суд
В Лейлеке за дачу взятки задержали начальника погранзаставы
В Бишкеке от внебольничной пневмонии скончался начальник управления Погранслужбы
Популярные новости
Чудаки парковки. Бишкекчанин показал одну из&nbsp;причин пробок возле ЦУМа Чудаки парковки. Бишкекчанин показал одну из причин пробок возле ЦУМа
Мгновения жизни. Зимние мотивы и&nbsp;заснеженный Ак-Тюз Мгновения жизни. Зимние мотивы и заснеженный Ак-Тюз
В&nbsp;центре Бишкека столкнулись такси и&nbsp;маршрутка В центре Бишкека столкнулись такси и маршрутка
Чудаки парковки. Из-за брошенного на&nbsp;дороге буса водители выезжали на&nbsp;встречку Чудаки парковки. Из-за брошенного на дороге буса водители выезжали на встречку
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
24 декабря, четверг
22:15
Из Министерства иностранных дел России вынесли $1 миллион в коробке из-под водки Из Министерства иностранных дел России вынесли $1 милли...
21:59
«Востокэлектро» призывает население экономить электроэнергию в часы нагрузок
21:41
На улице Московской срубили дерево. Бишкекчане просят проверить законность
21:23
Ждем больше месяца. Бишкекчане жалуются на задержку товаров из онлайн-магазинов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 декабря: без осадков