Экономика

Три тендера на ремонт дорог объявлены в городе Ош

Три тендера на ремонт дорог объявлены в Оше. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Отмечается, что муниципальное предприятие «Ошские городские дороги» намерено произвести три закупки на асфальтирование и реконструкцию городских улиц. Общая сумма контрактов составляет 709 миллионов сомов.

Планируется провести реконструкцию улиц Суюмбаева, Санкт-Петербург и Абдувалиева на участке от улицы Ленина до улицы Абдыкадырова. Протяженность ремонтируемых участков составляет 4,23 километра.

Также предусмотрен ремонт улицы Достук от улицы Атабаева до улицы Абжалова. Протяженность дорожного участка составляет 1,631 километра.

Укладка асфальта произойдет и на улицах Моминова 1, Моминова 2 и Номуна общей протяженностью 950 метров.

Закупки проводятся методом неограниченного конкурса. Завершение работ запланировано в 2026 году.
