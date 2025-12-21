Банки дружественных РФ стран начали ужесточать проверки операций россиян

Банки дружественных РФ стран начали ужесточать проверки и приостанавливать операции по счетам россиян. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу.

Отмечается, что банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций граждан России. Фиксируются проблемы при операциях через «некоторые кредитные организации» этих двух государств. Помимо этого, усилены комплаенс-проверки в банках Таджикистана, Казахстана и Омана. Изменение политики банков произошло в декабре, когда Еврокомиссия внесла РФ в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. В Москве это решение назвали «политизированным».

Ранее Politico писало, что внесение России в черный список Евросоюза вынудит финансовые организации усилить проверку всех транзакций и заставит банки предпринять дополнительные действия для снижения рисков.

Отдельные армянские банки действительно стали осторожнее относиться к исходящим платежам в долларах и евро для российских граждан, проживающих в РФ, подтвердил старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Речь идет не о формальных запретах, а о приостановках операций, дополнительных проверках или отказах, которые объясняются усилением AML-контроля (на риски отмывания) и требованиями банков-корреспондентов в ЕС и США.