В швейной отрасли Кыргызстана официально работают лишь около 9 тысяч человек

В Кыргызстане, несмотря на то, что в швейной отрасли, по разным оценкам, заняты сотни тысяч человек, официально зарегистрированными и уплачивающими налоги и страховые взносы являются лишь около 9 тысяч работников. Об этом сообщил заместитель председателя Налоговой службы Кубанычбек Исабеков в эфире «Биринчи радио».

По его словам, настало время сократить масштабы теневой экономики в швейной отрасли и перейти к открытому ведению бизнеса.

Чиновник отметил, что, согласно официальным данным, подоходный налог и страховые взносы сегодня платят только порядка 9 тысяч человек — именно столько работников считаются официально занятыми в отрасли.

Он подчеркнул, что проводимые реформы не направлены на повышение налоговых ставок. Их основная цель — вывести предпринимателей из тени и расширить налоговую базу.

Кроме того, Кубанычбек Исабеков указал на наличие системных проблем в швейной отрасли, в частности на сложности с экспортом продукции. По его словам, предприниматели сталкиваются с определенными барьерами на границах с Россией и Казахстаном.