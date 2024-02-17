В Кыргызстане усилили ответственность грузоперевозчиков за нарушение законов

В Кыргызстане усилили ответственность отечественных и иностранных грузовых автоперевозчиков за нарушение законодательства в сфере транспорта и международном автомобильном сообщении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, из-за низкого размера штрафа за въезд на территорию страны без разрешения иностранные перевозчики не соблюдают требования международных соглашений и национального законодательства.

Въезжают на территорию страны с незаполненным разрешением, без прохождения транспортного контроля в пунктах пропуска и отметки в бланке разрешения и учетного талона, ущемляя интересы государства и отечественных автоперевозчиков.

В этой связи внесли изменения в статью 200 Кодекса КР о правонарушениях.

Кроме того, предусмотрена ответственность в части передачи отечественными перевозчиками бланков иностранных разрешений другим отечественным перевозчикам для использования. За это штрафуют физических лиц на 10 тысяч сомов, юридических — на 30 тысяч сомов.

Автоперевозчики также превышают нормы по весу грузов. В результате они наносятся вред автомобильным дорогам. В итоге статья 181 Кодекса о правонарушениях дополнена частями 2 и 3, которые предусматривают ответственность грузоотправителя.

Также в этой статье появилась часть 4, предусматривающая ответственность автоперевозчика за нарушение требований о временном прекращении или ограничении движения транспорта из-за дорожно-климатических условий.