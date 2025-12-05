09:51
Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на 5 декабря

Фото из интернета. Российский рубль второй раз подряд обновил годовой максимум

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге выросли, китайского юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,1154 сома (рост на 0,28 процента). Очередной декабрьский максимум стоимости европейской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,39 сома, продажа — 102,38 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1316 сома (рост на 0,37 процента). Новый годовой рекорд стоимости российской валюты, второй за два дня.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,13 сома, продажа — 1,159 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1751 сома (рост на 0,92 процента). Новый декабрьский максимум, а также второй за два дня заметный рост.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1539 сома, продажа — 0,1819 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,371 сома (снижение на 0,06 процента). Подешевел впервые за последнюю неделю, во время которой обновил годовой максимум стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,7 сома.
