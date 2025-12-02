Рубль дорожает и практически достиг годового максимума. Курс валют на 2 декабря

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,29 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,5688 сома (рост на 0,39 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,96 сома, продажа — 101,93 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1256 сома (рост на 0,69 процента). Новый декабрьский максимум стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,119 сома, продажа — 1,141 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1702 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1557 сома, продажа — 0,1758 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,366 сома (рост на 0,07 процента). Пятое подряд обновление годового максимума стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.