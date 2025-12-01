09:38
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Экономика

Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря

Фото из интернета. Российский рубль приближается к своему годовому максимуму

Официальные курсы российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли, евро — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,63 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,1709 сома (снижение на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,85 сома, продажа — 101,83 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1179 сома (рост на 0,21 процента). Новый ноябрьский максимум стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,114 сома, продажа — 1,135 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1703 сома (скачок на 0,83 процента). Новый ноябрьский максимум стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1562 сома, продажа — 0,1761 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3578 сома (рост на 0,07 процента). Четвертое подряд обновление годового максимума стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352923/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 ноября
Сом вновь подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 28 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 ноября
Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 27 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 ноября
Рубль вновь подорожал, как и остальные валюты. Курс на 26 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 ноября
Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ноября
Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на 24 ноября
Популярные новости
Более&nbsp;3,2 тысячи фур въехали в&nbsp;Россию с&nbsp;грузом из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;ноября Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 27 ноября
Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные
Президент России заявил о&nbsp;&laquo;черном импорте&raquo; как причине очередей фур на&nbsp;границе Президент России заявил о «черном импорте» как причине очередей фур на границе
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
1 декабря, понедельник
09:29
Миссия наблюдателей от СНГ промониторила выборы в ЖК на участках за рубежом Миссия наблюдателей от СНГ промониторила выборы в ЖК на...
09:23
Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
09:20
Как раз хотел купить. В Кыргызстане Владимиру Путину подарили комуз
09:19
В Бишкеке построят новый мост через водоканал имени Чокана Валиханова
09:05
В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов