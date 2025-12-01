Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря

Официальные курсы российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли, евро — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,63 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,1709 сома (снижение на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,85 сома, продажа — 101,83 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1179 сома (рост на 0,21 процента). Новый ноябрьский максимум стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,114 сома, продажа — 1,135 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1703 сома (скачок на 0,83 процента). Новый ноябрьский максимум стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1562 сома, продажа — 0,1761 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3578 сома (рост на 0,07 процента). Четвертое подряд обновление годового максимума стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,4 сома.