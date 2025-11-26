Приток денежных переводов из РФ в Кыргызстан в сентябре снизился на 18 процентов

Приток денежных переводов от физических лиц из России в Кыргызстан в сентябре снизился на 18 процентов. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Уточняется, что в начале осени текущего года приток денег составил $270,8 миллиона. По сравнению с августом — на 18 процентов меньше. По данным регулятора, в конце лета показатель составлял $318,7 миллиона.

Снижение денежных переводов отмечается также по направлению из КР в РФ. В сентябре отток денег из Кыргызстана в Россию составил $29,8 миллиона. Это на 48 процентов меньше, чем в августе.