11:06
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Экономика

Приток денежных переводов из РФ в Кыргызстан в сентябре снизился на 18 процентов

Приток денежных переводов от физических лиц из России в Кыргызстан в сентябре снизился на 18 процентов. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Уточняется, что в начале осени текущего года приток денег составил $270,8 миллиона. По сравнению с августом — на 18 процентов меньше. По данным регулятора, в конце лета показатель составлял $318,7 миллиона.

Снижение денежных переводов отмечается также по направлению из КР в РФ. В сентябре отток денег из Кыргызстана в Россию составил $29,8 миллиона. Это на 48 процентов меньше, чем в августе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352284/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Объем денежных переводов мигрантов КР вырос до $3 миллиардов — Сергей Вакунов
Противоречивая экономика КР: как деньги мигрантов держат рост и создают риски
Более $1,5 миллиарда денежных переводов поступило в Кыргызстан за полгода
Общий объем денежных переводов из Кыргызстана в Китай вырос на 45,2 процента
Более $1,2 миллиарда денежных переводов поступило в Кыргызстан с начала года
В России предлагают ограничить объем денежных переводов мигрантов за границу
Приток денежных переводов в Кыргызстан увеличился на 25,8 процента — ЕАБР
Рекордную сумму денежных переводов отправили мигранты из России в Кыргызстан
В Кыргызстане сокращаются денежные переводы в долларах
Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
Популярные новости
Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;ноября Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на 24 ноября
Рубль продолжает дорожать, евро и&nbsp;тенге дешевеют. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;ноября Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября
Сертификаты соответствия, выданные в&nbsp;Кыргызстане, подвергают сомнению в&nbsp;России Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подвергают сомнению в России
Подписан меморандум о&nbsp;строительстве солнечных электростанций на&nbsp;$300 миллионов Подписан меморандум о строительстве солнечных электростанций на $300 миллионов
Бизнес
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
26 ноября, среда
11:02
В Госагентстве по управлению госимуществом сменился руководитель В Госагентстве по управлению госимуществом сменился рук...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 ноября
10:51
Приток денежных переводов из РФ в Кыргызстан в сентябре снизился на 18 процентов
10:45
В Оше прошел гарнизонный смотр силовиков перед парламентскими выборами
10:40
Кыргызстанец Ызат Ратбеков стал чемпионом Кубка мира по бильярдному спорту