Экономика

Рост нарушений в строительной сфере зафиксировал Минстрой

Рост нарушений в строительной сфере наблюдается в Кыргызстане. Об этом свидетельствуют данные Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В октябре 2025 года количество случаев самовольного жилого строительства увеличилось с 9 до 99. Объем наложенных штрафов повысился с 210 тысяч до 3 миллионов 383,5 тысячи сомов.

Также стало больше выписанных предписаний. В октябре количество выявленных нарушений увеличилось с 28 до 77. Количество принятых административных мер также повысилось — 56 против 36. Штрафы выросли с 4 миллионов 746 тысяч до 27 миллионов 363 тысяч сомов.

В октябре в реестр включено 159 объектов, это на 13 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
