Экономика

В Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли

В Кыргызстане принят закон о внесении изменений в ряд законодательных актов по вопросам таможенного регулирования, который впервые системно вводит в национальное право понятие товаров электронной торговли и особый порядок их перемещения через границу. Документ вступит в силу после начала действия соответствующего протокола к Договору о Таможенном кодексе ЕАЭС.

из интернета
Фото из интернета. В Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли

Законом в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях вносятся нормы об ответственности за нарушения при обороте товаров. Теперь отдельное упоминание получают товары электронной торговли, в том числе при подкупе, незаконном использовании условно выпущенных или ограниченных в обороте товаров. За нарушение порядка пользования такими товарами и транспортными средствами устанавливается административный штраф в разных размерах для физических и юридических лиц.

За нарушение порядка пользования или распоряжения ограниченными товарами, включая товары электронной торговли и условно выпущенные товары: 

  • физлицо заплатит 3 тысячи сомов;
  • юрлицо — 13 тысяч.

Существенные поправки внесены в Закон «О таможенном регулировании». Вводится специальная глава, посвященная особенностям перемещения через таможенную границу союза товаров электронной торговли. Определяется, когда такие товары находятся под таможенным контролем, как они временно хранятся, декларируются, выпускаются для внутреннего потребления и могут ли использоваться в коммерческой деятельности. Для физлиц, заказывающих товары онлайн, устанавливаются правила уплаты таможенной пошлины, налогов и фиксированных сборов, а также возможность беспошлинного ввоза в пределах установленных стоимостных, весовых и количественных норм.

Отдельный блок поправок касается операторов электронной торговли. Для них вводятся специальный правовой статус и требования: наличие складских помещений или площадок, информационной системы, интегрированной с таможенными органами, договора страхования гражданской ответственности, квалифицированных сотрудников и отсутствие нарушений в сфере таможенного дела.

Оператор включается в специальный реестр и получает право от имени клиентов совершать таможенные операции с товарами электронной торговли, но одновременно несет усиленную ответственность за недостоверные сведения и документы.

Также законом перераспределяются полномочия: часть решений, ранее закрепленных за кабинетом министров, передается уполномоченному органу в сфере таможенного дела. Уточняются правила применения навигационных (электронных) пломб, таможенного сопровождения, отсрочки уплаты платежей, а также работы с товарами на таможенных складах и в зонах таможенного контроля.

Кабмину поручено в шестимесячный срок привести свои подзаконные акты в соответствие с новым законом. 
