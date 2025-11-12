Таможня РФ просит декларантов ЕАЭС ответственно выполнять обязательные процедуры

В последнее время участились случаи использования в России документов об оценке соответствия (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), оформленных в основном на товары легкой промышленности, электронику и детские товары в государствах — членах ЕАЭС. По информации уполномоченных органов и бизнес-ассоциаций, они выданы без надлежащих процедур оценки соответствия, в первую очередь без необходимых испытаний, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Подчеркивается, что поступление таких товаров в оборот кратно повышает риск нанесения не только имущественного ущерба, но и вреда здоровью.

«Информируем, что, согласно праву ЕАЭС, таможенные органы в рамках системы управления рисками вправе запрашивать у декларанта дополнительные бумаги и (или) сведения в целях подтверждения данных, указанных в декларации на товары и иных документах.

В целях снижения конфликтного потенциала рекомендуем декларантам и иным лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, ответственно подходить к выполнению обязательных процедур при оценке соответствия товаров, а также к использованию документов об оценке соответствия, оформленных на иных лиц», — говорится в сообщении.

В ФТС России напомнили, что правом ЕАЭС и законодательством страны на таможенные органы возложены задачи по защите жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды.